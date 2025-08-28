VÍDEO: Veja imagens do momento em que comerciante que se negou pagar ‘taxa de comércio’ para facção é executado com 19 tiros

(Foto: Reprodução) – Um comerciante de 29 anos foi brutalmente assassinado na noite de terça-feira (27) em Mottas, distrito de Teresópolis (RJ).

Luis Augusto dos Santos Oliveira, conhecido como Luizinho, foi atingido por pelo menos 19 disparos dentro da quitanda onde trabalhava, após se recusar a pagar uma taxa de extorsão imposta por criminosos.

De acordo com investigações preliminares, a vítima vinha sendo pressionada há semanas a pagar uma quantia mensal para manter o funcionamento do comércio. Luis Augusto, no entanto, teria se negado a ceder às ameaças.

O crime aconteceu por volta das 20h. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce de uma motocicleta, entra no estabelecimento e dispara diversas vezes contra o comerciante, que estava atrás do caixa. Mesmo após a vítima cair, o atirador continuou atirando. Em seguida, ele fugiu com o comparsa que o aguardava na moto.

A execução gerou pânico e revolta entre moradores, que relatam ser comum a cobrança de taxas ilegais na região. Muitos comerciantes afirmam viver sob medo constante de represálias caso se neguem a pagar ou denunciem os criminosos.

O caso está sendo investigado pela 110ª DP de Teresópolis, que busca identificar os envolvidos a partir das imagens e depoimentos. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Luis Augusto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o sepultamento está previsto para esta quarta-feira (28).

