Vereador ‘advogado ostentação’ é agredido por jornalista após denúncia de propina em MT

Advogado Marcos Vinícius Borges — Foto: Arquivo pessoal

O vereador apresentou um áudio em que um homem o oferecia propina em dinheiro e cargos, supostamente, em nome do atual prefeito de Sinop. Durante a sessão, ele afirma que trata-se do jornalista.

O vereador Marcos Vinícius Borges (PSDB), conhecido por ‘advogado ostentação’, foi agredido com golpes na cabeça pelo jornalista Daniel Trindade, após uma sessão na Câmara Municipal de Sinop, a 500 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (6).

Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento da agressão (assista acima). Nas imagens, é possível ver o advogado sendo agredido na região do pescoço e cabeça, dentro da câmara.

O vereador apresentou na tribuna um áudio em que um homem o oferecia propina em dinheiro e cargos, supostamente em nome do prefeito da cidade, Roberto Dorner (PL). O parlamentar afirma o homem seria o jornalista Daniel Trindade e diz ter recusado a proposta, além de registrar uma denúncia sobre o caso.

Segundo o vereador, após o fim da sessão, ele foi à área de imprensa e começou a ser ofendido verbalmente por Daniel. Ele disse que pegou o celular para gravar as falas e registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, foi atingido pelas costas.

A reportagem procurou o jornalista, que pediu desculpas aos colegas de profissão e aos vereadores. Ele negou ter ligação com a prefeitura, disse não ser filiado a nenhum partido e afirmou ser contra qualquer tipo de violência. Ele também alegou que é alvo de perseguição por parte do parlamentar.

O g1 também entrou em contato com o prefeito, que informou que o jornalista não faz parte do quadro de servidores da prefeitura e que não fala em nome dele.

Segundo o presidente da câmara, Remídio Kuntz, o caso será investigado pela polícia.

‘Advogado ostentação’

Marcos Vinicius Borges ficou conhecido por expor uma vida de luxo nas redes sociais. Em 2023, teve a carteira da Ordem dos Advogados (OAB/MT) suspensa.

Ele também foi condenado em primeira instância por tráfico de influência e estelionato contra clientes, mas foi absolvido em 2025 em grau de recurso. Em 2024, Marcus Vinicius foi eleito vereador em Sinop.

