VÍDEO: Vereador é agredido por segurança particular na porta de festa no Pará

Foto:Reprodução | O vereador de Medicilândia, Silas Oliveira da Silva, conhecido como SOS Urgente (PSD), foi agredido por um segurança particular durante uma festa popular no último sábado (21).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o parlamentar é puxado pelo braço e empurrado com violência, ao tentar acessar uma área restrita do evento.

Segundo informações preliminares, o parlamentar havia recebido autorização para entrar no espaço, mas foi bruscamente impedido por um dos homens que faziam a segurança do local. A cena foi presenciada por diversas pessoas e causou revolta entre moradores.

Em nota publicada nas redes sociais, o vereador afirmou que sofreu uma agressão injustificada e que vai tomar as devidas providências legais.

“Fui desrespeitado como cidadão e como representante do povo”, disse.

O caso ainda será apurado. A organização do evento e a prefeitura do município não se pronunciaram até o momento. Não se sabe se o segurança envolvido fazia parte da equipe oficial do evento ou se atuava por empresa contratada.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência, porém o parlamentar não quis levar o caso adiante.

VEJA VÍDEO:

