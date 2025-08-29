VÍDEO: Vereador e esposa são executados a tiros em frente a hospital em Teresina; suspeito é preso

(Foto: Reprodução) – O vereador de Parnaíba (PI), Thiciano Ribeiro da Cruz, e sua esposa, Penélope Miranda, ex-comandante da Guarda Civil Municipal, foram assassinados a tiros na manhã desta quarta-feira (27), em frente ao hospital Prontomed, em Teresina.

A Polícia Militar iniciou buscas imediatas e conseguiu localizar e prender o suspeito pouco tempo depois. A identidade dele não foi divulgada oficialmente.

A notícia causou grande comoção política no Piauí. Deputados estaduais e lideranças locais lamentaram o duplo homicídio. O deputado Dr. Hélio (MDB) e a parlamentar Gracinha Mão Santa (PP) destacaram o legado das vítimas e pediram maior rigor na punição de crimes hediondos.

Thiciano havia assumido o cargo de vereador em maio deste ano como suplente do Partido Liberal (PL), após a morte de Bruno Vasconcelos Cunha, o “Brunão”. A cidade de Parnaíba decretou luto oficial.

