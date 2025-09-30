´Vídeo: Vereadora do Amazonas causa revolta ao declarar ser “a favor da violência contra a mulher”

Foto: Reprodução | Em um dos estados com índices mais alarmantes de feminicídio no Brasil, a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, protagonizou uma fala revoltante sobre violência de gênero nesta terça-feira (30), durante sessão na Câmara Municipal de Borba, interior do Amazonas.

A parlamentar afirmou ser “a favor da violência contra a mulher”, declaração que gerou indignação imediata entre movimentos sociais, parlamentares e cidadãos de todo o país.

“Eu sou a favor da violência contra mulher. Tem mulher que merece apanhar mesmo”, disse a vereadora em plenário.

A fala repercutiu fortemente nas redes sociais, onde internautas exigem punição e respeito à luta contra a violência de gênero.

“Essa mulher não representa nenhuma mulher do Amazonas. Ela merece ser punida pela falta de respeito com uma das maiores causas do nosso estado”, escreveu uma internauta.

Segundo o Atlas da Violência 2025, o Amazonas ocupa a 2ª posição no ranking de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes e, entre 2023 e 2024, registrou um dos maiores crescimentos nos índices de feminicídio do país.

Diante desse cenário, a declaração de Betinha é vista não apenas como uma violação de princípios éticos e constitucionais, mas também como um retrocesso na luta pela proteção das mulheres.

Até o momento, a vereadora não se retratou publicamente, e a Câmara Municipal de Borba não anunciou nenhuma medida disciplinar.

Veja vídeo:

