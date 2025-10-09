VÍDEO: vereadores trocam socos e empurrões durante sessão em câmara no Acre

Vereadores trocam socos durante sessão em Sena Madureira na noite da última terça (7) — Foto: Reprodução

Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD) se agrediram na sessão ordinária desta terça-feira (7) em Sena Madureira. Câmara municipal disse que ‘irá se manifestar na hora que achar necessário’.

Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, precisou ser interrompida após dois vereadores trocarem socos e empurrões na noite da terça-feira (7). Os parlamentares Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD) precisaram ser separados por seguranças e demais políticos presentes.

O presidente da Câmara, Charmes Diniz (PP), informou que a casa legislativa está tratando do caso com o setor jurídico e que “irá se manifestar na hora que achar necessário”.

O g1 entrou em contato com o prefeito Gerlen Diniz (PP), além dos dois envolvidos no caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

No entanto, pelas redes sociais, os vereadores deram suas respectivas versões sobre o ocorrido. Em um vídeo, Maycon Moreira (PSD) afirmou que foi agredido por Denis após responder às críticas, e que ‘apenas se defendeu’.

Já o vereador Denis Araújo (PP) publicou um texto onde agradece as mensagens de apoio, enaltece os “irmãos de farda da Polícia Penal” e não nega que tenha partido dele as agressões.

O que diz o vereador do PSD

Segundo o vereador Maycon, Denis o chamou de “fraco e sem talento” e fez questionamentos sobre o mandato dele.

“Ele fez a fala dele na tribuna da Câmara, me chamou de fracassado, de que [eu] tinha uma má índole, de traidor, e eu, na explicação pessoal, retruquei o que ele tinha falado e ele não aguentou o debate no campo das ideias”, pontuou ele.

O parlamentar do PSD declarou que registrou um boletim de ocorrência e pontuou que não é a primeira vez que Denis tem esse tipo de atitude.

“Ele falou que eu respondia processo por assédio, aí eu perguntei para ele qual era o problema. Ele falou: ‘isso não tem problema nenhum, mas se você quiser a gente resolve agora’. Aí já partiu para cima de mim pra me agredir. Eu simplesmente só me defendi, como mostram os vídeos. Em momento algum eu tentei agredir ele”, explicou ele.

O que diz o vereador do PP

O vereador Denis Araújo não negou que tenha partido dele as agressões.

“Sou cristão sim, mas também sou homem. Em toda história da minha vida nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias, injúrias e a minha honra subjetiva e objetiva. Minha vida e minha história é toda aqui e todos me conhecem. Nunca fui de confusão, mas tudo na vida tem limites”, declarou.

No entanto, ele pediu perdão a todos que decepcionou e envergonhou com o acontecido.

“Assim também espero não ouvir mais essas ofensas de quem não é exemplo para querer dar lição de moral”, disse ele.

Fonte: G1

