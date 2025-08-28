VÍDEO: Vítima de estupro e sequestro vê viatura da PM e salta de carro para pedir socorro em MG

Mulher corre para viatura da PM pedindo socorro — Foto: Câmeras de segurança

Mulher se deparou com a viatura no momento em que o agressor, seu ex-companheiro, parou para abastecer.

Câmeras flagraram o pedido de socorro de uma mulher que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro (veja vídeo abaixo). As cenas foram capturadas em um posto de combustíveis, localizado em Corinto, no interior de Minas Gerais.

No vídeo, a vítima e o agressor aparecem em um carro que chega no local. Ele estaciona para abastecer, mas não contava que uma equipe da Polícia Militar iria chegar momento depois.

As imagens mostram a mulher apreensiva, ela coloca as mãos na cabeça e chega a tirar o cinto de segurança ao notar a presença da viatura. Em vários momentos, o homem sai e volta rapidamente.

Ao perceber que a viatura passa perto do automóvel, o agressor entra em seu veículo, mas não consegue impedir a ação da mulher, que abre a porta, sai correndo e entra na viatura. Na sequência, os militares agem rápido e imobilizam o homem.

De acordo com o capitão Márcio Brandão, a mulher, de 28 anos, foi sequestrada pelo ex, de 35, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no veículo, ele seguia para Joaquim Felício.