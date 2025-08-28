ghth
VÍDEO: Vítima de estupro e sequestro vê viatura da PM e salta de carro para pedir socorro em MG

Chellsen Carneiro
Mulher corre para viatura da PM pedindo socorro — Foto: Câmeras de segurança

Mulher se deparou com a viatura no momento em que o agressor, seu ex-companheiro, parou para abastecer.

Câmeras flagraram o pedido de socorro de uma mulher que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro (veja vídeo abaixo). As cenas foram capturadas em um posto de combustíveis, localizado em Corinto, no interior de Minas Gerais.

No vídeo, a vítima e o agressor aparecem em um carro que chega no local. Ele estaciona para abastecer, mas não contava que uma equipe da Polícia Militar iria chegar momento depois.

As imagens mostram a mulher apreensiva, ela coloca as mãos na cabeça e chega a tirar o cinto de segurança ao notar a presença da viatura. Em vários momentos, o homem sai e volta rapidamente.

Ao perceber que a viatura passa perto do automóvel, o agressor entra em seu veículo, mas não consegue impedir a ação da mulher, que abre a porta, sai correndo e entra na viatura. Na sequência, os militares agem rápido e imobilizam o homem.

De acordo com o capitão Márcio Brandão, a mulher, de 28 anos, foi sequestrada pelo ex, de 35, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no veículo, ele seguia para Joaquim Felício.

“Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando.”

Com medo do ex-companheiro, a mulher deixou sua cidade e se refugiou na casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro. Quando o ex-cunhado saiu para ir ao supermercado, o agressor aproveitou para abordá-la, forçou que ela entrasse no veículo e tomou o celular dela. Segundo o capitão Brandão, os policiais que a resgataram estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto de combustível para prevenir crimes

“Ela viu uma esperança de ser salva e, na primeira oportunidade, desembarca do veículo em direção aos militares correndo e o agressor desembarca atrás tentando impedir que ela fizesse contato com a viatura. Nesse momento, imbuídos, os militares conseguem efetuar a abordagem do suspeito e efetuam a prisão.

“A vítima alegou que foi violentada sexualmente no trajeto e que foi ameaçada de morte o tempo todo. Graças à atuação dos militares, uma vida foi salva.”

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado.

Infográfico mostra local do sequestro e do resgate — Foto: Arte/g1

veja vídeo:

