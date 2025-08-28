VÍDEO: Vítima de estupro e sequestro vê viatura da PM e salta de carro para pedir socorro em MG
Mulher corre para viatura da PM pedindo socorro — Foto: Câmeras de segurança
Mulher se deparou com a viatura no momento em que o agressor, seu ex-companheiro, parou para abastecer.
Câmeras flagraram o pedido de socorro de uma mulher que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro (veja vídeo abaixo). As cenas foram capturadas em um posto de combustíveis, localizado em Corinto, no interior de Minas Gerais.
No vídeo, a vítima e o agressor aparecem em um carro que chega no local. Ele estaciona para abastecer, mas não contava que uma equipe da Polícia Militar iria chegar momento depois.
As imagens mostram a mulher apreensiva, ela coloca as mãos na cabeça e chega a tirar o cinto de segurança ao notar a presença da viatura. Em vários momentos, o homem sai e volta rapidamente.
Ao perceber que a viatura passa perto do automóvel, o agressor entra em seu veículo, mas não consegue impedir a ação da mulher, que abre a porta, sai correndo e entra na viatura. Na sequência, os militares agem rápido e imobilizam o homem.
De acordo com o capitão Márcio Brandão, a mulher, de 28 anos, foi sequestrada pelo ex, de 35, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no veículo, ele seguia para Joaquim Felício.
“Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando.”
“Ela viu uma esperança de ser salva e, na primeira oportunidade, desembarca do veículo em direção aos militares correndo e o agressor desembarca atrás tentando impedir que ela fizesse contato com a viatura. Nesse momento, imbuídos, os militares conseguem efetuar a abordagem do suspeito e efetuam a prisão.
“A vítima alegou que foi violentada sexualmente no trajeto e que foi ameaçada de morte o tempo todo. Graças à atuação dos militares, uma vida foi salva.”
O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado.
Infográfico mostra local do sequestro e do resgate — Foto: Arte/g1
veja vídeo:
