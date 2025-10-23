VÍDEO – Youtuber é preso suspeito de aliciar crianças com cartas Pokémon e pelúcias

Foto: Reprodução | João Paulo Manoel, de 45 anos, com mais de 1 milhão de seguidores e conhecido por conteúdo sobre Pokémon, foi detido em Santo André; Polícia Civil do Rio investiga exploração sexual e estupro de vulnerável.

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (22) em Santo André, São Paulo. A prisão ocorreu no âmbito de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que acusa o influenciador de aliciamento de crianças e adolescentes.

Segundo a delegada Maria Luiza Machado, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) fluminense, Hunter usava sua popularidade e produtos relacionados à série Pokémon — como cartas colecionáveis raras e pelúcias — para atrair menores de idade.

“Ele sempre usava essa proposta de dar um benefício, de dar uma cartinha rara de Pokémon, de, às vezes, dar um brinquedo. E aí ele ia aliciando essas crianças, esses adolescentes, falando que a criança era a pessoa que ele mais confiava que era a melhor amiga dele”, relatou a delegada Maria Luiza Machado.

O youtuber, que produz conteúdo focado em personagens e produtos da franquia e possui uma base de mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, é investigado pelos crimes de exploração sexual de crianças e estupro de vulnerável.

Tática do ‘Parque do Silêncio’

A investigação aponta que João Paulo criava um cenário psicológico para silenciar as vítimas, o que a polícia chama de ‘parque do silêncio’. O objetivo era impedir que as crianças relatassem os atos aos pais, pois acreditavam que o “ídolo” realmente lhes queria o bem.

“Então, ele criava todo esse cenário que a gente chama de ‘parque do silêncio’, pra criança deixar de mencionar isso. De não falar sobre isso aos pais, por acreditarem que aquele ídolo dela era efetivamente uma pessoa que queria o bem dela”, completou a delegada responsável pela prisão.

Perícia de celulares e busca por novas vítimas

A investigação da Dcav teve início após a denúncia de uma adolescente de 13 anos. No decorrer do inquérito, a delegada Maria Luiza Machado confirmou que um menino também pode ter tido conversas íntimas com o youtuber. A própria vítima informou que Hunter chegou a enviar uma foto de um outro menor em situação íntima para “provar” que outras pessoas estavam participando.

Na residência de Capitão Hunter, a polícia apreendeu um vasto material que será submetido à perícia no Rio de Janeiro, incluindo:

Seis celulares

Três pendrives

Uma CPU de computador

O objetivo principal da perícia é “conseguir alcançar outros crimes ou outras vítimas também”, conforme declarou a delegada. Apesar de a investigação ser conduzida pela polícia fluminense, João Paulo Manoel permanecerá preso no estado de São Paulo. A defesa do youtuber não foi localizada pela reportagem até o momento da publicação.

Fonte: g1

