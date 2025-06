VÍDEO:Jornalista é presa após chamar homem de ‘bicha nojenta’ em shopping

Mulher foi acusada de ter cometido o crime de racismo | Reprodução/X

Jornalista foi detida em flagrante após chamar homem de “bicha nojenta” em cafeteria de shopping em SP.

Oque era para ser uma tarde tranquila de café no Shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo, terminou com polícia, gritaria e prisão em flagrante. A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, foi detida neste sábado (14) após proferir ofensas homofóbicas contra o administrador Gabriel Galluzzi Saraiva, de 39 anos, em uma cafeteria dentro do centro de compras.

Filmada por testemunhas, Adriana aparece exaltada, xingando o homem com termos como “bicha nojenta” e “assassino”. O caso foi registrado como injúria no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

A discussão teve início quando, segundo relato de Gabriel, Adriana passou a exigir em voz alta a conta da cafeteria, comportamento que incomodou os demais clientes.

Ao intervir pedindo calma, o homem passou a ser alvo das agressões verbais. “Ela se descontrolou e começou a me atacar diretamente”, contou ele. Uma testemunha confirmou a versão de Gabriel, relatando ainda que a mulher usou termos como “pobre” e “você não deveria estar aqui”.

Adriana, por sua vez, alegou que foi provocada. Disse estar ansiosa por uma cirurgia próxima, que chorava ao telefone, e que o grupo ao lado riu da situação. “Ele disse ‘fala baixo’, ‘cala a boca’. Eu xinguei mesmo. Sim, me arrependo”, afirmou à TV Globo. Ela também acusou o grupo de etarismo.

As imagens da confusão circularam rapidamente nas redes sociais, gerando indignação e pedidos por responsabilização. A mulher foi presa em flagrante e levada à delegacia pela Polícia Militar.

O Shopping Iguatemi, por meio de nota, lamentou o ocorrido, afirmou ter prestado apoio às autoridades e declarou que o respeito à diversidade é um valor inegociável. A Secretaria da Segurança Pública também confirmou a prisão e disse que o caso seguirá sob investigação.

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/08:29:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...