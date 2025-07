Vídeos da UFPR ajudam professores do Brasil a usar rede social da educação pública

Rede social do MEC já tem 44 mil professores e 320 mil recursos educacionais publicados.

De olho no retorno às aulas para o segundo semestre letivo de 2025, um projeto da Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou sete vídeos demonstrando como professores e pedagogos no Brasil podem utilizar a rede social MECRED para compartilhar planos de aula e material didático. Conhecida como “a rede social da educação pública”, a plataforma é mantida pelo Ministério da Educação (MEC) para compartilhamento de Recursos Educacionais Digitais (RED).

Desenvolvida pelo Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL), vinculado ao Departamento de Informática da UFPR, a rede social MECRED possui 44 mil usuários, que já compartilharam 320 mil recursos educacionais na plataforma, que podem ser acessados gratuitamente de qualquer lugar do Brasil. Os vídeos explicam, de forma simples e acessível, como utilizar os principais recursos da rede: desde a criação de conta até o compartilhamento de planos de aula, passando pela navegação, edição de perfil e organização de materiais didáticos.

Os vídeos podem ser acessados na própria MECRED, no perfil oficial da rede social, ou no canal Informática UFPR no YouTube, mantido pelo C3SL. Neles, os educadores que ainda não ingressaram na rede conhecerão os objetivos da MECRED, como criar uma conta nova, como editar o perfil de professor, fazer o download de recursos pedagógicos, navegar e interagir com outros docentes, além de aprender como compartilhar recursos e criar coleções.

A expectativa é que os vídeos facilitem o uso da ferramenta e ampliem a cultura de colaboração docente em rede. Desde o lançamento da MECRED, em novembro de 2017, os dados estão hospedados no datacenter do C3SL, no Centro Politécnico da UFPR. Em um esforço conjunto de 40 pesquisadores associados ao Centro de Computação, a plataforma recebeu um upgrade de usabilidade, acessibilidade e protocolos de segurança em 2024.

