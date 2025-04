Vídeos íntimos de personal com alunas vira caso de polícia

Professor de pilates é investigado após vídeos íntimos com alunas vazarem na internet e viralizarem. | Reprodução

Professor de pilates é investigado após vídeos íntimos com alunas vazarem na internet e viralizarem. Caso causou impacto na comunidade.

Um caso inusitado chamou a atenção da mídia na última terça-feira, 4, quando a polícia iniciou investigações sobre vídeos vazados na internet de um instrutor de pilates tendo relações sexuais com alunas na própria academia que ele é proprietário. As imagens são do circuito de segurança do local que, segundo ele, foi alvo do ataque de hackers.

O fato mexeu com a pequena cidade de Yavne, em Israel, que possui pouco mais de 30 mil habitantes e começou a ser investigado após os flagrados nos vídeos registrarem boletins de ocorrência. Segundo pessoas próximas aos envolvidos, algumas alunas foram identificadas e enfrentam problemas conjugais e familiares após o acontecido.

A polícia local investiga como o circuito foi invadido e afirma, em nota, que busca a identidade dos responsáveis pelo vazamento do material na internet. Moradores do local afirmam que os vídeos já foram apagados de todas as redes sociais.

“Como posso descrever a vergonha que senti quando vi o vídeo? Nossa família está arruinada. As pessoas não entendem o dano causado. Não são apenas vídeos. Destruiu famílias inteiras”, disse a sobrinha de uma das vítimas identificadas junto ao professor.

Fonte: Times of Israel e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/14:08:50

