Vídeos: Lojas Americanas pega fogo em Ananindeua-Pará

Bombeiros tentam combater as chamas |(Foto: Adms Mercês/DOL)

Fogo teria começado em depósito de loja. Preocupação era do fogo se espalhar para residenciais ao lado do prédio.

Um incêndio atingiu a Lojas Americanas, localizada na BR-316, no centro de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, na noite desta quarta-feira (21). O fogo teria iniciado por volta das 21 horas.

Segundo informações da vigilância patrimonial do prédio, o fogo iniciou no depósito da loja e rapidamente se espalhou, envolvendo a rede elétrica e gerando densas nuvens de fumaça preta que tomaram conta do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local tentando combater as chamas. No entanto, a presença de uma quantidade significativa de fumaça complicou o trabalho.

A loja está localizada ao lado de dois residenciais, deixando os moradores das proximidades extremamente apreensivos com a situação.

Segundo os Bombeiros, o fogo atingiu uma área multiuso comum da Americanas e do prédio Pleno Comercial, que fica ao lado.

No local, tinham muitos materiais de fácil combustão, como caixas de papelão, fiações elétricas, equipamentos elétricos, embalagens de produtos, descartáveis, etc.

Até às 23h, o fogo seguia sendo controlado e cinco caminhões-pipa dos Bombeiros foram acionados.

O trânsito na BR-316 ficou em apenas uma faixa no sentido Marituba-Belém, o que provocou congestionamento longo na rodovia e os Bombeiros isolaram a área ao redor do local de incêndio por risco de explosão.

Quando o fogo for debelado, o trabalho de rescaldo deve seguir até a madrugada.

Veja vídeo:

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/16:59:03

