Vigia confessa ter matado mulher “afogada com álcool” e enterrado corpo em terreno de escola, em Santarém (PA)

Raimundo Souza, vigia de uma escola municipal em Santarém, no oeste do Pará, confessou ter matado e enterrado a companheira Gisele Ribeiro Batista, de 38 anos, com quem manteve um relacionamento por cerca de sete anos. O crime, segundo ele, ocorreu na noite de domingo (6), na área da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, localizada no bairro Aeroporto Velho.

Gisele estava desaparecida desde domingo e foi encontrada morta na tarde de terça-feira (8), em um terreno anexo à unidade de ensino. A área, que não possui salas de aula, é utilizada para atividades físicas. A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção e perícia do corpo.

Em entrevista, Raimundo afirmou que a vítima o ameaçava e exigia que ele vendesse sua casa. “Ela me disse que, se eu não desse tudo, ia me matar”, relatou. Ele contou que afogou Gisele com álcool dentro da escola e depois levou o corpo para enterrar nos fundos do terreno. A confissão foi confirmada por uma guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar.

