Vigilância Sanitária notifica mais de 200 lojas por descumprimento de decreto em Marabá

Coordenador Daniel Soares informou que o comerciante que desobedecer o isolamento social tera sua loja fechada e será conduzido para a delegacia.(Foto:Reprodução)

A Vigilância Sanitária notificou mais de 200 estabelecimentos comerciais não essenciais por descumprimento de decreto municipal em Marabá, sudeste do Pará. A Prefeitura emitiu decreto que proíbe o funcionamento do comércio e determina o isolamento social como forma de combater a proliferação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na região.

De acordo com Daniel Soares, coordenador da Vigilância Sanitária de Marabá, comerciantes e empresários estão desobedecendo a determinação municipal. Agentes de fiscalização notificam o estabelecimento, ele fecha mas logo em seguida, assim que os servidores públicos deixam o local, o comerciante reabre a loja.

“Marabá não está em uma situação confortável. Nossos leitos estão quase 100% ocupados e alguma parte da população não está entendendo esse recado. Então nós temos que fechar o comércio, manter as pessoas em casa. As pessoas que estão recebendo o auxílio-emergencial estão saindo do banco e indo comprar no comércio porque estão vendo o comércio aberto, se eles não encontraram o comércio aberto eles vão para casa”, alertou Daniel.

Ainda segundo o coordenador, a partir de sexta-feira (8) as fiscalização serão mais rigorosas, chegando ao caso do proprietário do estabelecimento ser preso e encaminhado para a delegacia.

“Estou verificando que a gente passa na frente, eles baixam as portas e quando a gente dá as costas eles abrem novamente. Nós vamos monitorar isso. Aquele comerciante que estiver fazendo esta prática nós iremos conduzi-lo para a delegacia”, ressaltou.

Por G1 PA — Belém

