Vigilante é morto a tiros em posto de combustível, no Pará

Foto:Reprodução | A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso

Um homem identificado como Rógerio Gomes do Amaral Júnior foi morto a tiros na manhã deste domingo (21), em um posto de combustível no município de Portel, na região do arquipélago do Marajó. O crime ocorreu por volta das 6h13. A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso.

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento registraram toda a ação criminosa. Nas gravações, Rógerio aparece sentado em sua motocicleta, com a cabeça abaixada, quando o autor se aproxima atirando, sem chance de defesa à vítima. O suspeito chega a colidir com a moto da vítima, que tenta reagir, mas é atingida com pelo menos três disparos na cabeça e cai ao chão.

Após efetuar os disparos, o homem retorna até a motocicleta e, em seguida, volta ao corpo do vigilante, aparentemente à procura de algo. Na sequência, ele levanta a moto de Rógerio e a derruba sobre o corpo dele. O atirador fugiu. E, até a tarde deste domingo, não havia sido localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Informações da polícia apontam que a motocicleta utilizada pelo criminoso havia sido roubada de um mototaxista e foi abandonada pouco depois em uma rua do bairro Portelinha. Além disso, o suspeito homem fugiu a pé até um porto da cidade, de onde embarcou em uma rabeta em direção à zona rural. No entanto, essas versões ainda não foram confirmadas oficialmente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma guarnição da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil também estiveram na área e iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante a perícia, foram recolhidos seis estojos de munição calibre 9mm.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Portel estão em diligências para localizar e prender o suspeito de cometer o homicídio, que já foi identificado. “Imagens de câmera de segurança são analisadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, completa a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...