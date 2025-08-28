Vigilante pede demissão após descobrir que revistou visagem no Pará

(Foto: Reprodução) – Caso ocorreu durante plantão noturno e foi registrado por câmeras de segurança da empresa

Um vigilante noturno de uma transportadora localizada no distrito de Outeiro, em Belém, pediu demissão ao saber que revistou um suposto trabalhador que, conforme verificado nas imagens, simplesmente não existia. Câmeras de segurança da empresa registraram o ocorrido e o episódio chamou a atenção de funcionários.

O fato aconteceu durante a madrugada do dia 21 de agosto e, segundo relatos de colegas de trabalho, o vigilante, com vários anos de experiência, estava cumprindo sua rotina habitual quando abordou o que acreditava ser um funcionário da própria empresa.

Nas imagens das câmeras, é possível vê-lo realizando todos os procedimentos padrão de revista, com a participação do cão de guarda, que costuma acompanhá-lo durante o plantão, que também parece farejar a área ao redor do “homem”.

Os colegas ficaram intrigados ao ver que o vigilante aparecia sozinho nas imagens, e no dia seguinte ao ocorrido, o funcionário pediu desligamento do cargo.

VEJA O VÍDEO:

