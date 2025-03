Alter do Chão, em Santarém, comemora 267 anos. | Cafeviagem.com

Alter do Chão celebra 267 anos com programação especial da Prefeitura de Santarém. Descubra as atividades e a história da vila nesta data histórica.

A vila de Alter do Chão completa 267 anos de fundação e para comemorar a data a Prefeitura de Santarém, com apoio institucional das Secretarias Municipais de Cultura (Semc) e Turismo (Semtur), e o Conselho Comunitário, realizam uma programação que inclui diversas atividades, começando logo cedo e se estendendo à tarde e à noite.

A vila de Alter do Chão também abrigou uma missão jesuíta nomeada Missão de Nossa Senhora da Purificação, antes de ser elevada, em 6 de março de 1758, à condição de vila pelos colonizadores portugueses, o que ocorreu antes mesmo da cessão do referido título à Santarém, em 10 de março daquele ano.

O batismo de povoações com nomes portugueses se deu em 1758, quando o então governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, visitou aldeias ocupadas por missionários jesuítas com o fim de elevá-las a vilas. Mas a história portuguesa de Alter do Chão começa por volta de 1626 com a chegada dos primeiros missionários e se firma em 1661 quando o Padre Manoel Pires institui na Aldeia Borari a Missão de Nossa Senhora da Purificação.

No dia 02 de julho de 2003, o Município de Santarém, por meio da Lei nº 11.771/2003, criou a Área de Proteção Ambiental Alter do Chão, com uma área total de 16.180,00ha (dezesseis mil, cento e oitenta hectares.

No dia 29 de abril de 20203, através da Lei N° 9.543, a localidade recebeu a distinção de patrimônio cultural, abrangendo tanto seu valor material quanto imaterial.

Alter do Chão é um dos roteiros turísticos mais visitados do Pará. O lugar é conhecido internacionalmente por suas praias de areias cristalinas e água doce cristalina. É berço da cultura Borari e local de uma das manifestações religiosas e culturais, o festival do Çairé, que ocorre há mais de 300 anos, na segunda quinzena de setembro.

Confira a programação.

08h – Café regional em comemoração ao aniversário da Rádio Alternativa FM

09h- Torneio da Chaperema (Ponta da Gurita)

15h – Competição de canoa- em frente à orla de Alter do Chão

17h – Torneio de futebol (Campo do Luso)

18h30 às 19h30 – Chegada dos bolos

Banda Cintura Fina

19h30- Palavras das autoridades

20h – Partilha do Bolo

21h – Show musical Quinta do Mestre

0h – Show Biguinho Sensação

02h – Forró de Patrão

Fonte: O Estado Net e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/14:40:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...