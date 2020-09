Vila Nova goleia o Imperatriz e Remo deixa o G4 da Série C

Henan comemora o primeiro gol do Vila Nova no jogo desta segunda-feira (Foto:Douglas Monteiro)

O jogo encerrou a sétima rodada da Série C

O novo técnico do Remo, Paulo Bonamigo, chega com a missão de colocar o time de volta nos eixos. Ainda mais depois que o Vila Nova venceu o Imperatriz e tirou o Remo do G4 da competição. Na partida que encerrou a sétima rodada da Série C e foi realizada na noite desta segunda-feira (21), no OBA, em Goiânia, o Colorado goleou o Cavalo de Aço.

O Vila venceu por 3 a 0 o Imperatriz, com gols de Henan, Caíque e Pablo. O Tigre assumiu a vice-liderança da competição nacional, com 12 pontos. Logo em seguida vem o Ferroviário, com 11 pontos, e depois o Paysandu, com 10 pontos. O Remo caiu para a 5ª posição, com os mesmos 10 pontos do Papão. Mas o alviceleste fica no G4 por causa dos critérios de desempate.

