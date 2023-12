Vin Diesel é acusado de agressão sexual em ação judicial de ex-assistente

Crime teria acontecido em setembro de 2010, nos EUA, durante gravações de ‘Velozes e Furiosos 5: Operação Rio’. Site da revista ‘Vanity Fair’ teve acesso aos documentos do processo.

Uma ex-assistente de Vin Diesel entrou com uma ação judicial em Los Angeles nesta quinta-feira (21) em que acusa o ator de agressão sexual, que teria acontecido em setembro de 2010, durante as gravações de “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio”. A informação é do site da revista “Vanity Fair”, que teve acesso aos documentos do processo. Representantes do ator não quiseram comentar o caso.

De acordo com a ação, a assistente tinha assinado um acordo de sigilo antes de começar a trabalhar com o ator e por isso decidiu não falar sobre o crime. O processo diz que ela foi fortalecida pelos movimentos #MeToo e Time’s Up, que a inspiraram a fazer “justiça pelo sofrimento que sofreu nas mãos de Vin Diesel”.

Na ação, movida em Los Angeles, Asta Jonasson afirma que foi contratada pela empresa de Diesel para trabalhar para o ator em locações na cidade americana de Atlanta, onde o filme estava sendo produzido.

O trabalho dela, que havia acabado de se formar na faculdade de cinema, era organizar eventos e acompanhar Diesel em festas. O processo alega que, em uma noite de setembro de 2010, ela estava em uma suíte de um hotel quando o ator “agarrou os pulsos um com cada uma das mãos e a puxou para a cama”. Segundo o relato, ela pediu que ele parasse, escapou de suas mãos e saiu.

Ele se aproximou novamente e começou a apalpar e beijar seus seios, apesar de seus apelos para parar. Asta disse que teve medo de recusar, porque ele era o chefe dela, e garante que ele continuou a agressão sexual. No processo, é mencionado que “Vin Diesel caiu de joelhos, empurrou o vestido de Sra. Jonasson até a cintura e molestou seu corpo, passando as mãos pela parte superior das pernas”.

Foi neste momento que ela começou a gritar e tentou fugir em direção ao banheiro. Segundo o processo, o ator a parou no meio do caminho e a imobilizou contra a parede, esfregando nela seu pênis ereto. Ela relata ter ficado com o corpo imóvel e ter negado várias vezes verbalmente. Horas depois, ainda de acordo com a ação, Samantha Vincent – irmã de Diesel e presidente da One Race, empresa que contratou Asta – ligou para Jonasson para rescindir o contrato.

Ela continuou a trabalhar na indústria do entretenimento como assistente e coordenadora de produção, entre outras funções.

