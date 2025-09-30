Vinte policiais são enviados para reforçar segurança em Envira após noite de ataques

Moradores estão assustados – Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) enviou 20 agentes das forças especializadas da Polícia Militar (PMAM) e da Polícia Civil (PC-AM) para reforçar o policiamento ostensivo em Envira, após um ataque que culminou com o incêndio de vários ônibus e carros pertencentes à prefeitura do município.

O ataque ocorreu após uma ocorrência de roubo à uma casa lotérica terminar nas mortes de dois adolescentes suspeitos no crime. Na ocasião, além de atear fogo nos veículos que estavam no pátio da prefeitura, um grupo de criminosos também apedrejou e incendiou várias casas na cidade como forma de represália à ação da polícia.

Conforme a SSP, os acusados reagiram à tentativa de abordagem e com ele foram encontrados armamentos pesados.

“As equipes foram enviadas após mortes por intervenção de agente do estado, durante atendimento de uma ocorrência de roubo em um estabelecimento na cidade. Com os suspeitos foram encontrados armamentos de grosso calibre. A Polícia Civil neste momento trabalha nas diligências para apurar os fatos ocorridos na cidade”, diz um trecho da nota.

Segundo a SSP-AM, o envio das equipes tem como objetivo garantir a ordem e a segurança da população local. A secretaria afirmou ainda que “atuará de forma enérgica para neutralizar qualquer forma de ataque que infrinja a ordem pública e a paz dos moradores”.

