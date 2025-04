Viraliza adestramento de pessoas que se identificam como cães

(Foto: Reprodução) – Sim, isso mesmo que você leu.

Um concurso foi realizado na semana passada na Holanda, onde pessoas que se identificam como cães deveriam mostrar habilidades ao cumprirem ordens de outros seres humanos.

Na semana passada, a Holanda foi palco de um concurso pra lá de curioso: participantes que se identificam como cães precisaram demonstrar suas habilidades seguindo comandos dados por humanos.

As imagens da competição logo se espalharam pelas redes sociais, mostrando pessoas usando máscaras de cachorro, apoiadas nas quatro patas, uivando e reproduzindo comportamentos típicos dos pets conhecidos como os melhores amigos do homem.

Por mais inusitado que pareça, essa não foi uma situação isolada. A comunidade formada por quem reivindica a chamada “identidade canina” vem crescendo, tanto nas ruas quanto nas redes sociais.

Um exemplo que chamou atenção aconteceu em 2023, em Berlim, quando cerca de mil pessoas saíram às ruas em uma manifestação pelos direitos dos que se identificam como cães. Naturalmente, os memes dominaram a internet logo depois.

Mais recentemente, uma influenciadora americana chamada Meow Dalyn, que afirma viver segundo um “estilo de vida canino”, viralizou ao postar vídeos nos quais aparece brincando de buscar objetos, roendo ossos e até se alimentando com ração.

O movimento gera polêmicas

No entanto, o movimento tem gerado polêmica. Em um cenário mundial onde grupos minorizados, como as pessoas trans, ainda enfrentam violência e discriminação, a busca por direitos dessa nova comunidade tem despertado críticas.

Nas redes sociais, algumas reações foram de repúdio: “Esses desvios de personalidade ridicularizam outras causas”, comentou um internauta. Outro ironizou: “Isso é tempo! Tá sobrando muito tempo pra esse povo”.

