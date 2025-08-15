Viraliza vídeo de onça atacando bezerro em pasto de fazenda no Tocantins; veja

Foto: Ilustrativa | Registro reacende debate sobre convivência entre pecuária e preservação do maior felino das Américas Um vídeo gravado na madrugada de sexta-feira (1º), em uma fazenda próxima a Araguaçu, no sul do Tocantins, mostra o momento exato em que uma onça-pintada tenta abater um bezerro no meio de um pasto.

A cena foi registrada por Emanuela Gomes do Nascimento, funcionária da propriedade, que viajava com o marido e a sogra quando percebeu o ataque. Segundo ela, o grupo seguia de carro por uma estrada rural quando avistou, na escuridão, o vulto de dois animais. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma onça abraçando o bezerro, mordendo seu focinho e tentando arrastá-lo para o mato. “A gente buzinava, gritava, mas ela não largava. Depois de alguns minutos, correu para o mato. Não sei se o bezerro sobreviveu, mas ele devia estar ferido”, contou Emanuela.

Mesmo diante do perigo, ela se impressionou com a imponência do felino: “Ela é muito linda, só que dá muito medo. Nunca tinha visto uma onça tão de perto”.

Histórico de ataques na região Esse não é um caso isolado. A região sul do Tocantins, especialmente as áreas de Araguaçu e Talismã, já registrou diversos ataques atribuídos a onças nos últimos anos. Em março de 2025, bezerros foram mortos e felinos avistados com frequência, o que levou o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) a enviar técnicos para avaliar a situação. A Defesa Civil também realizou buscas, mas não conseguiu localizar os animais.

A importância da onça-pintada A onça-pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas e um predador de topo de cadeia, fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Sua presença ajuda a controlar populações de herbívoros e até de outros predadores, mantendo a biodiversidade e a saúde ambiental.

Apesar disso, a espécie é considerada quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), devido à perda de habitat, caça ilegal e conflitos com a pecuária. No Brasil, o bioma Cerrado – onde ocorreu o ataque – já perdeu mais da metade de sua vegetação original, reduzindo as áreas de caça naturais das onças e aproximando-as de fazendas.

Convivência e prevenção de conflitos Especialistas apontam que a criação de reservas de preservação e corredores ecológicos é essencial para reduzir encontros perigosos entre onças e rebanhos. Algumas medidas adotadas em propriedades rurais incluem: Uso de cercas e manejo noturno do gado em áreas seguras; Instalação de iluminação e vigilância em pontos vulneráveis; Compensação financeira ou programas de seguro para produtores que sofrem perdas por predadores.

Iniciativas como o Projeto Onçafari e ações do ICMBio têm mostrado que é possível conciliar a pecuária com a conservação da espécie, desde que haja planejamento e apoio técnico. A cena registrada no Tocantins, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, reforça que a presença da onça-pintada é sinal de um ecossistema ainda vivo – mas também que é urgente encontrar soluções para garantir a segurança dos rebanhos e a sobrevivência do maior felino das Américas.

Vídeo:

Fonte: Compre Rural/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/05:47:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...