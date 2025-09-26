Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de romance

Foto: Divulgação | Rumores de romance ganham força com interações nas redes sociais

Influenciadora curte fase solteira e fãs especulam sobre encontros com o atacante do Real Madrid.

Quem acompanha os passos de Virginia Fonseca já percebeu que o assunto do momento é o suposto romance com Vinícius Júnior, craque do Real Madrid. Cada detalhe, por menor que seja, vira combustível para a curiosidade dos fãs, que seguem atentos às pistas deixadas pela influenciadora.

Tudo ganhou força quando Vini Jr. publicou uma sequência de fotos em seu perfil e recebeu um comentário certeiro de Virginia: “Nuuu”. A palavra, típica de Minas Gerais, é usada para expressar surpresa ou intensidade, algo como “uau” ou “nossa”, e bastou para os seguidores dispararem suposições.

Em julho, os dois foram vistos juntos em uma área reservada durante a festa de aniversário do jogador, momento que acendeu os primeiros rumores de que poderia haver algo além de amizade entre eles. Desde então, Virginia tem feito viagens frequentes à Espanha, o que alimenta ainda mais as especulações.

A influenciadora, que se separou do cantor Zé Felipe em maio, não parece se incomodar com as perguntas. Na última terça-feira (23), ela reforçou sua fase solteira em uma interação descontraída com os seguidores, enquanto se preparava para dormir.



“Eu vi gente dizendo que eu vou me despedir arrumada porque eu vou sair. Não, gente, eu me despedi arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui, entendeu? Na verdade eu não mereço, pelo bem da minha vida amorosa”, brincou Virginia, exibindo bom humor.

Mesmo com o clima de mistério, a influenciadora não confirma nem nega um envolvimento com o craque da Seleção Brasileira. Recentemente, quando questionada, ela preferiu desconversar, mas fez questão de elogiá-lo, deixando a porta aberta para novas interpretações.

Para os fãs, cada viagem de Virgínia à Europa é vista como indício de um possível encontro com Vini Jr. As redes sociais dela se tornaram palco de teorias e comentários curiosos, com seguidores atentos a cada foto e story publicados.

Enquanto isso, Vini Jr. mantém discrição, sem comentar sobre a possível relação. O silêncio de ambos apenas aquece as especulações, transformando cada aparição pública em uma nova oportunidade para os fãs buscarem pistas.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/09:53:58

