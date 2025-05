Virginia é anunciada como rainha de bateria da Grande Rio

Foto: Reprodução | A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca foi confirmada como a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca foi confirmada como a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. O anúncio oficial aconteceu na noite de quarta-feira (22), durante um evento na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Virginia assume o posto que já foi ocupado por nomes como Paolla Oliveira e Erika Januza. Ela será a responsável por representar a bateria “Invocada” no desfile do Carnaval 2025, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, Virginia subiu ao palco ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e recebeu das mãos do presidente da escola, de forma simbólica, o título de rainha. Ela agradeceu pela acolhida da comunidade e disse estar honrada com o convite. “Estou muito feliz e emocionada. É um sonho que nem sabia que tinha, mas que agora está se realizando”, declarou.

A Grande Rio é uma das principais escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e tem se destacado nos últimos carnavais, inclusive com uma vitória em 2022. A escolha de Virginia Fonseca para o cargo faz parte da estratégia da escola de se aproximar de novos públicos e ampliar sua visibilidade nacional.

