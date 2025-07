Virginia e Vini Jr. curtiram festa juntinhos em área reservada, diz jornalista

O jogador Vini Jr. realizou uma grande festa para seu aniversário neste sábado, 19, no Rio de Janeiro. | Reprodução/Instagram

Aniversário de Vini Jr. no Rio: festa secreta, rumores de romance com Virginia Fonseca e performances de estrelas como Ivete Sangalo e Travis Scott!

No último final de semana, as celebrações em torno do aniversário de Vini Jr. tomaram conta do Rio de Janeiro, atraindo a atenção de fãs e da mídia. Entre os convidados ilustres estava Virginia Fonseca, cuja presença não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte da coluna Fábia Oliveira relatou ter avistado a influenciadora digital no evento, compartilhando momentos íntimos com o anfitrião.

Conforme informações apuradas pela coluna, durante uma das festividades, Virginia e Vini foram vistos juntos em um espaço reservado na pérgola da piscina, gerando especulações sobre um possível romance entre os dois. As festas ocorreram no Sítio Lajedo, localizado em Vargem Pequena, na zona oeste carioca.

É importante ressaltar que a organização dos eventos implementou uma política rigorosa quanto ao uso de celulares, proibindo-os durante as celebrações e confiscando os dispositivos antes do início das festividades. Nas redes sociais, a interação entre Virginia e Vini já havia alimentado rumores sobre um relacionamento, após algumas trocas de curtidas nas postagens do Instagram.

A coluna Fábia Oliveira tentou contato com a assessoria de Virginia Fonseca, que não respondeu até o fechamento desta matéria.

Detalhes das Festividades

A primeira festa ocorreu no sábado (19) com os convidados seguindo o tema “all black”, vestindo trajes pretos. O evento contou com apresentações de artistas renomados como Ludmilla, Oruam, L7nnon, Orochi e o rapper norte-americano Travis Scott.

No dia seguinte, a segunda parte das comemorações deu início ao Parque Vini World, que apresentou uma temática inspirada em parques de diversões. Ivete Sangalo fez uma apresentação marcante em cima de um trio elétrico, acompanhada por Nattanzinho, que também se apresentou no evento.

Em um desdobramento animado da última noite, a festa se transformou em um verdadeiro carnaval de rua sob a batuta de Ivete Sangalo. Antes de iniciar sua performance, a artista prestou uma emocionante homenagem a Preta Gil, que faleceu no último domingo. O evento culminou em um grande baile de favela intitulado “Baila, Vini Jr.”, celebrando a cultura carioca e trazendo alegria aos convidados.

Fonte: Fábia Oliveira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/14:27:23

