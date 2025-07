Virginia Fonseca fala pela 1ª vez sobre romance com influenciadora

(Foto: Reprodução) – A apresentadora Virginia Fonseca se pronunciou nas redes sociais sobre suposto affair após fim do casamento com o cantor Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca, que anunciou no final de maio o término do seu relacionamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe, usou as redes sociais para se pronunciar sobre rumores de que teria colocado um ponto final ao casamento para viver um affair com a influencer Duda Freire. Numa postagem no Instagram, a famosa riu dos boatos.

Romance?

Virginia Fonseca e Duda Freire viajaram juntas para a cidade natal da apresentadora do SBT, Governador Valadares, em Minas Gerais, onde participaram de uma festa junina. De volta ao hotel, as duas caíram na gargalhada ao descobrirem que estavam sendo alvo de um boato envolvendo um suposto relacionamento entre elas.

“Cresce o rumor de que duas influencers famosas se separaram de seus maridos porque estão vivendo um affair”, leu a cunhada de Virginia, Monyque Isabella. Tanto Duda Freire quanto a ex-esposa de Zé Felipe caíram na risada com a suposição. “De onde o povo tira isso?”, perguntou. “kkkkkkkkkkkk Gente, juro”, riu Virginia. “Ela tava muito tensa, na hora que começou a ler”, observou a famosa, referindo-se à amiga.

Virginia Fonseca anunciou o término do seu casamento com Zé Felipe no dia 27 de maio. Na ocasião, ambos compartilharam um texto em conjunto no qual afirmam se seguirão sendo apenas “amigos”. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveu o ex-casal.

“Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias”, pediram os dois no texto publicado.

Já Duda Freire, amiga íntima de Virginia, anunciou que estava solteira no fim do mês passado. Ela namorava João Victor, melhor amigo de Zé Felipe. Apesar do término ser anunciado em junho, eles já estavam separados desde maio. “Terminamos há um mês, não teve briga, continuamos sócios. Desejo tudo de melhor para a vida dele. Vivemos três anos de namoro, foi meu primeiro namorado. Antes, foi meu amigo, desde os 15 anos”, disse ela.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/14:49:55

