Virginia Fonseca tem jantar secreto com Vini Jr. em Madrid

Encontro e flores enviadas por Vinícius Jr. alimentam rumores de romance com Virginia | (Victor Chapetta/AgNews) (Reprodução/Instagram)

Influenciadora e jogador têm se encontrado discretamente na Espanha, segundo fontes próximas.

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior foram vistos juntos em um jantar reservado na noite desta segunda-feira (1º), em Madrid. A informação foi apurada com exclusividade pelo portal LeoDias, que aponta que os dois estariam mantendo encontros discretos e em clima de romance.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o atacante do Real Madrid teria sido o responsável pelo envio de um buquê de flores recebido por Virginia nesta manhã, gesto que acabou viralizando nas redes sociais.

