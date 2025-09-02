Virginia Fonseca tem jantar secreto com Vini Jr. em Madrid
Encontro e flores enviadas por Vinícius Jr. alimentam rumores de romance com Virginia | (Victor Chapetta/AgNews) (Reprodução/Instagram)
Influenciadora e jogador têm se encontrado discretamente na Espanha, segundo fontes próximas.
Virginia Fonseca e Vinícius Júnior foram vistos juntos em um jantar reservado na noite desta segunda-feira (1º), em Madrid. A informação foi apurada com exclusividade pelo portal LeoDias, que aponta que os dois estariam mantendo encontros discretos e em clima de romance.
Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o atacante do Real Madrid teria sido o responsável pelo envio de um buquê de flores recebido por Virginia nesta manhã, gesto que acabou viralizando nas redes sociais.
A vida amorosa de Virginia Fonseca tem sido alvo de especulações desde o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, anunciado em maio deste ano. Os dois ficaram juntos por cinco anos e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Por outro lado, Zé Felipe também tem sido citado em rumores de envolvimento com a cantora Ana Castela. Já Vinícius Júnior foi visto, em julho de 2025, com a modelo venezuelana Isabella Ladera e, anteriormente, teve o nome ligado à influenciadora Maju Mazalli.
