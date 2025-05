Virgínia perde seguidores após depoimento na CPI das Bets

Dados da plataforma Social Blade revelam que a empresária perdeu 117.704 seguidores em apenas dois dias. | Foto: Reprodução.

Segundo dados da plataforma Social Blade, a influenciadora teve a imagem arranhada após as declarações no Senado Federal.

Um dos grandes chamarizes da CPI das Bets, a presença de influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca para depor no Senado Federal na terça-feira (13) movimentou a web, com reações controversas.

Prova disso foi a queda expressiva registrada no número de seguidores na conta da loira do Instagram após seu depoimento. Dados da plataforma Social Blade revelam que a empresária perdeu 117.704 seguidores em apenas dois dias.

O movimento de unfollows começou logo após sua participação na comissão parlamentar de inquérito. No primeiro dia, 29.493 pessoas deixaram de seguir a influenciadora, enquanto no dia seguinte o número aumentou para 88.211 desistências.

Este fenômeno representa uma inversão da tendência observada nos dias anteriores ao depoimento, quando Virgínia havia conquistado mais de 6 mil novos seguidores.

Apesar das perdas, influenciadora mantém público expressivo

Mesmo com a redução significativa, a influenciadora mantém uma posição de destaque nas redes sociais. Sua conta no Instagram ainda contabiliza aproximadamente 53,2 milhões de seguidores, o que a confirma como uma das personalidades digitais mais seguidas do Brasil.

Depoimento na CPI das apostas esportivas

Virgínia compareceu à CPI das Bets na condição de testemunha e foi interrogada pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). Durante a sessão, a influenciadora prestou esclarecimentos sobre as publicidades que realiza para casas de apostas e os procedimentos regulatórios que observa ao divulgar este tipo de conteúdo para seu público.

A CPI das Bets foi instaurada para investigar o mercado de apostas esportivas online no Brasil, que apresenta crescimento exponencial nos últimos anos e levanta preocupações sobre questões regulatórias e de proteção ao consumidor.

