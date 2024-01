Virginia revela nome escolhido para 3º filho se for um menino

A influenciadora Virginia revelou ao jornalisa Leo Dias que deseja homenagear o sogro Leonardo e batizar o filho com um nome parecido.

Virginia Fonseca revelou, na última quarta-feira (18/1), que está grávida do terceiro filho com Zé Felipe. Agora, após o anúncio, a influenciadora revelou qual nome deseja dar para o bebê, caso seja um menino: José Leonardo.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, ela revelou que o possível nome é “em homenagem ao sogro” Leonardo. Se for uma menina, Virginia ainda não revelou qual será o nome escolhido.

Independente do sexo do bebê, a influenciadora deixa o cantor mais próximo de realizar um sonho pessoal. Os dois são papais das pequenas Maria Alice e Maria Flor e estão aguardando, pelo menos, mais um filho.

Em entrevista recente, o sertanejo revelou que sonha em ter cinco filhos. “Estamos construindo uma casa grande, e casa boa é casa barulhenta, não com eco. Vamos fazer montar um coral”, brincou Zé Felipe.

Nova gravidez de Virginia

Virginia Fonseca anunciou que está grávida novamente. A influenciadora agora espera o terceiro filho do casamento com o cantor Zé Felipe. Os dois são pais das pequenas Maria Alice e Maria Flor.

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!!”, afirmou a empresária no anúncio compartilhado no Instagram na noite desta quarta-feira (17/1).

Ela aproveitou ainda para agradecer pela novidade. “Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, comemorou.

Virginia também falou sobre a gravidez nos stories da rede social. “Ainda sem acreditar, mas muito feliz! Que Deus abençoe você, meu filho (a), e que venha com muita saúde”, escreveu.

Nos comentários, o casal recebeu apoio de diversas pessoas. A atriz Tatá Werneck, que é mãe da pequena Clara Maria, foi uma delas. “Parabéns! Deus abençoe!!! Saúde, amém”, escreveu a Anely de Terra e Paixão.

Virginia fala sobre impactos da gravidez

Pouco depois do anúncio, a influenciadora gravou um vídeo e afirmou que está em choque, mas também muito grata pela novidade. “Descobri recentemente, mas não teria como não falar com vocês, porque vocês acompanham minha vida e minha rotina 24 horas, e a partir de agora muita coisa vai mudar na minha rotina”, começou.

Ela afirmou ainda que não teria como omitir isso e pediu apoio dos seguidores. “Peço oração de todos que gostam de mim e da minha família, que peça a Deus para que abençoe essa gestação e que o neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra e isso eu sei, Graças a Deus.”

Virginia disse ainda que vai compartilhar um vídeo no canal dela no YouTube para contar como foi a descoberta e que começou a ter os primeiros desejos da gravidez. “Me deu vontade de comer [um sanduíche do] Subway, e eu comprei”, admitiu.

Virginia Fonseca terá programa no SBT em breveVirgínia Fonseca vai ganhar, ainda este ano, um programa no SBT. A influencer, que conta com mais de 44 milhões de seguidores no Instagram, falou sobre o que espera da atração no canal de Silvio Santos.

“Como apresentadora, eu pretendo me divertir no meu programa”, disse ela, em entrevista à Quem. “Eu quero que seja algo leve, que eu entre no jogo, que participe dos desafios, que tenha música para eu dançar, para eu me divertir. Vai ser uma coisa leve”, completou.

Já no SBT, e também como experimento, Virgínia Fonseca foi embaixadora do Teleton deste ano. Ela esteve no programa ao lado do marido, Zé Felipe, e das filhas Maria Flor, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

