Visitante come banana de obra de arte avaliada em US$ 6 milhões em museu na França

Obra “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan, exposta em museu na França — Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Segundo o local, depois do ataque, a segurança interveio e a obra foi ‘reinstalada em minutos’. Não é a primeira vez que a obra do artista italiano Maurizio Cattelan é comida.

Um visitante comeu uma banana que fazia parte de uma obra de arte avaliada em US$ 6,2 milhões que estava exposta no museu Pompidou, em Metz, na França. O caso aconteceu no sábado (12) e foi divulgado na última sexta-feira (19) pelo museu.

A banana presa com uma fita na parede é uma obra do artista italiano Maurizio Cattelan, chamada de “Comedian” (Comediante, em inglês). Ela foi comprada, em 2024, por US$ 6,2 milhões em Nova York (EUA).

Segundo o museu, depois do ataque do visitante faminto, “a equipe de segurança interveio rápida e calmamente” e a obra foi “reinstalada em minutos”.

“Como a fruta é perecível, ela é substituída regularmente de acordo com as instruções do artista”, completou o museu.

Ao saber do incidente, Cattelan disse que ficou decepcionado porque a pessoa não comeu também a casca e a fita. Segundo ele, a pessoa “confundiu a fruta com a obra de arte”.

“Em vez de comer a banana com casca e fita adesiva, o visitante simplesmente consumiu a fruta”, disse.

Obra é polêmica desde a estreia e já foi ‘comida’ outras vezes

A criação comestível de Cattelan gerou polêmica desde sua estreia na exposição Art Basel de 2019, em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o artista, ela é uma crítica ao mercado da arte, que é especulativo e não ajuda os artistas.

Inicialmente, “Comedian” foi colocada à venda por US$ 120.000, o que o New York Post considerou uma prova de que o mercado estava “à flor da pele” e que o mundo da arte estava “louco”.

Também em 2019, quando valia US$ 1 milhão, “Comedian” foi comida pelo artista performático David Datuna (veja no vídeo acima). Ele disse que ficou com “fome” ao inspecioná-la no show de Miami.

A obra também já foi saboreada por Justin Sun, empresário e fundador da plataforma de criptomoedas Tron. Ele comeu a banana em frente às câmeras, em 2024, depois de comprar a obra por US$ 6,2 milhões (ou R$ 35,8 milhões). Veja na foto acima.

Além de seu trabalho com bananas, Cattelan também é conhecido por produzir um vaso sanitário de ouro de 18 quilates totalmente funcional chamado “América”. A obra foi oferecida a Donald Trump durante seu primeiro mandato na Casa Branca.

Em março deste ano, dois homens foram presos por roubarem a obra em 2020. Na época, ela fazia parte de uma exposição inglesa do Palácio de Blenheim, onde nasceu Winston Churchill. A obra foi dividida em partes e nenhum ouro foi recuperado.

Fonte: France Presse e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/07:12:16

