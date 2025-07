Visitantes enfrentam longas filas na esplanada das fontes do Parque da Cidade em Belém

(Foto: Reprodução) – Último domingo de julho atrai famílias ao espaço aquático gratuito, recém-inaugurado na capital paraense.

O Parque da Cidade, em Belém, registrou longas filas na manhã deste domingo (27) com a movimentação de visitantes que buscavam acesso à esplanada das fontes, área recém-inaugurada voltada ao lazer infantil. O fluxo intenso se deve ao último domingo de julho, tradicionalmente um dos dias mais quentes do verão amazônico, o que levou muitas famílias a procurarem alternativas para se refrescar.

Inaugurado no dia 17 de julho, o complexo aquático da esplanada das fontes oferece atrações como toboáguas, escorregadores com piscinas de até 50 cm de profundidade — ideal para crianças pequenas —, baldes em formato de coqueiros, chuveiros em forma de cogumelo, entre outros itens voltados ao entretenimento seguro. O espaço é gratuito e destinado a crianças de até 12 anos, funcionando em dois turnos: das 8h às 11h e das 14h às 18h.

Para garantir a segurança no local, cinco bombeiros e dois salva-vidas atuam em sistema de revezamento. O acesso ao espaço depende do cumprimento de algumas regras: é obrigatório o uso de roupas de banho adequadas; crianças que usam fraldas devem utilizar fraldas impermeáveis; não é permitido correr, empurrar outras crianças, entrar com brinquedos grandes, objetos cortantes, alimentos ou bebidas. Além disso, não é autorizada a entrada de pets.

Com o calor intenso e a gratuidade da atração, a expectativa é de que o espaço continue com alta procura ao longo da temporada.

