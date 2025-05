Vítima de grave acidente em Novo Progresso (PA) é transferida de avião e atendida por bombeiros em Alta Floresta no MT

Ação Integrada de Socorro-Homem de 49 anos apresentava afundamento craniano e múltiplas fraturas após colidir motocicleta contra árvore no Pará -(foto:Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta (MT) foi acionado na tarde desta quarta-feira (14) para prestar socorro a um homem de 49 anos, vítima de politraumatismo após um acidente grave de motocicleta ocorrido em Novo Progresso, no estado do Pará.

A vítima foi transportada por via aérea até Alta Floresta e aguardava atendimento médico em uma aeronave estacionada em uma pista de pouso da rodovia MT-325.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o homem em decúbito dorsal (deitado de costas), consciente, mas desorientado. Ele apresentava afundamento craniano na região parietal, além de equimoses periorbitárias, popularmente conhecidas como “olhos de guaxinim”, indicando possível fratura de base de crânio.

A equipe identificou ainda fraturas fechadas nos dois braços, fratura exposta na perna esquerda, além de múltiplas escoriações nos membros superiores e inferiores.

A esposa da vítima, que o acompanhava durante o traslado, informou que o acidente ocorreu após a motocicleta conduzida por ele colidir frontalmente com uma árvore.

Após avaliação primária no local, os bombeiros realizaram os procedimentos de imobilização e conduziram a vítima ao Pronto Atendimento Municipal de Alta Floresta, onde ele recebeu os cuidados médicos especializados.

Fonte:Nativa News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/05/2025/08:07:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...