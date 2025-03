Vitima descreve “livramento” após acidente violento em Alta Floresta

(Foto: Reprodução) – Motorista da caminhonete não sofreu ferimentos graves; vítimas foram socorridas e seguem em recuperação no hospital após acidente na zona rural.

Um acidente de trânsito, envolvendo uma caminhonete Hilux e uma moto Dafra de 150 cilindradas, deixou um homem de 37 anos e um menino de 13 anos com ferimentos graves. O fato ocorreu na noite de sábado(15), na zona rural de Alta Floresta, em um setor de chácaras.

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar (PM), o motorista da caminhonete, que não sofreu ferimentos graves, relatou que o motoqueiro invadiu sua mão de direção e colidiu frontalmente com seu veículo. O motorista também explicou que, no momento do acidente, a visibilidade estava prejudicada devido à grande quantidade de poeira na estrada.

A moto foi praticamente destruída, com a frente completamente danificada, enquanto a caminhonete também sofreu grandes danos.

As duas vítimas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro do Hospital Regional. Rafael Oliveira, condutor da moto e vítima do acidente, revelou, em depoimento, que só acordou no hospital no dia seguinte, sem lembrar do ocorrido. “Só acordei no domingo no Hospital querendo saber o que tinha ocorrido e por que estava ali”, contou o homem, que sofreu ferimentos por todo o corpo, mas sem fraturas. Ele ainda teve um corte na cabeça e estava desorientado quando foi socorrido, sendo cogitada a suspeita de traumatismo craniano, mas descartada após exames. “Foi mais um livramento”, afirmou Rafael, acrescentando que não pretende mais andar de moto. “É o segundo acidente assim que sofro”, disse.

A outra vítima do acidente, um homem de 37 anos, que é dono de uma chácara e voltava de sua propriedade quando o acidente aconteceu, contou que conheceu o motorista da caminhonete somente após o ocorrido. “Ele veio até minha casa e está dando assistência”, detalhou Rafael, que é casado e pai de três filhos, além de ser padrasto do menino de 13 anos que estava na garupa da moto. O adolescente quebrou o fêmur e a clavícula e segue internado, mas “graças a Deus está se recuperando bem”, informou Rafael.

O caso foi registrado pela PM e será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Jornal da Cidade, Arão Leite e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/15:39:02

