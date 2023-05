Vítima fatal de acidente na BR 163 em Sinop (MT)era professora e tinha 29 anos

Carro foi arremessado a 40 metros antes de pegar fogo; ela dava aulas na rede estadual em Sinop

Caroline Madureiro ficou carbonizada após o incêndio

A professora Caroline Madureiro Silva Uzinski, de 29 anos, é a vítima fatal do acidente entre um VW Voyage e uma carreta tanque carregada de álcool na BR-163 em Sinop (a 498 quilômetros de Cuiabá), na tarde de terça-feira (9).

O corpo de Caroline ficou carbonizado depois que o impacto da batida ocasionou um incêndio no veículo. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, mas apenas conseguiu retirar seus restos mortais.

O condutor da carreta disse à Polícia que os dois seguiam em sentidos contrários, ele indo para Sinop e ela para Sorriso, quando a motorista saiu “abruptamente de trás de outros carros” tentando realizar uma ultrapassagem.

Com o choque o carro da vítima foi arremessado a cerca de 40 metros e depois se incendiou. O veículo era do marido da vítima.

Caroline era natural de Águas Claras (MS) e atualmente lecionava na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) emitiu uma nota lamentando a morte precoce da docente.

“A educação perde uma profissional dedicada e exemplar, e a comunidade escolar sentirá profundamente sua ausência. Que a professora Caroline Madureiro Silva Uzinsk descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão”, diz trecho de nota.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2023/06:42:52

