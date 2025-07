Foto montagem: JC/Instagram | Vitória da esposa do vice-presidente nacional do PT em Altamira pode ter sido fraudada Adelson Silva e Josiane Araújo: adversários em Altamira, onde os indícios de fraude no PED do PT são fortes.

Anunciada neste domingo (6), a vitória de Josiane Araújo para presidência do diretório municipal do PT em Altamira, sudoeste do Pará, pode ter sido fraudada. Ela é esposa do ex-deputado federal e atual vice-presidente nacional do partido, Zé Geraldo.

Josiane Araújo venceu a eleição interna do PT por 197 votos contra 147 obtidos por Adelson Silva. Foi computado 1 voto em branco. Os dois são da mesma tendência petista, a CNP (Construindo Um Novo Pará), ligada nacionalmente à CNB (Construindo Um Novo Brasil), grupo que controla a legenda.

A fraude teria ocorrido no distrito de Castelo dos Sonhos, onde morto, pessoas que moram em Manaus e até bolsonaristas teriam votado. Resultado final da votação ali realizada: Josiane 92 votos Adelson 0 voto e 1 voto em branco. O total de filiados ao partido no distrito somavam 198.

Na cidade de Altamira, outro local de votação e que conta com 700 filiados, 248 petistas votaram. Adelson venceu por 147 votos ante 98 de Josiane. Foram registrados 3 votos nulos. O mandato da nova direção será de 4 anos.

B.O. (Boletim de Ocorrência)

Hoje de manhã, pouco depois das 11h, uma mulher (Lucineide Martins de Lemos) esteve na delegacia de polícia de Castelo de Sonhos para registrar B.O. sobre o PED (Processo de Eleições Diretas) do PT ali realizado.

Lucineide denunciou que sua assinatura tinha sido falsificada num dos locais de votação das eleições, no Barracão do Senhor Rufino. Ela disse à polícia que há cerca de 10 anos se desligou do PT, e não sabe por que seu nome continua a lista do partido.

∎ Confira a lista dos eleitores e eleitoras de Castelo dos Sonhos (Altamira).

Entre os nomes incluídos nesta lista, consta o de Roberto Camilo da Graça. Ele compareceu à votação em Castelo dos Sonhos neste domingo e votou. Segundo o site da Receita Federal do Brasil, no entanto, Roberto morreu há 4 anos.

Fonte: Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/10:28:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...