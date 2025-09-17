Vitória-régia: flor amazônica cercada de lenda inspira palco para show com Mariah Carey em Belém — Foto: Rede Globo/Reprodução

Planta carrega um dos mitos mais conhecidos da Amazônia, marcado por amor, sacrifício e conexão com a natureza.

Com folhas que parecem flutuar como grandes discos verdes sobre as águas dos rios amazônicos, a vitória-régia é uma planta que chama atenção pela beleza. Será sobre uma réplica dessa planta que a diva internacional Mariah Carey se apresentará nesta quarta-feira (17), durante o espetáculo Amazônia Live – Hoje e Sempre, em Belém.

O público poderá acompanhar ao vivo pelo Globoplay e pelo Multishow e conferir ainda uma edição especial com os melhores momentos do show na TV Globo, após o programa Estrelas da Casa.

Ao se inspirar na vitória-régia para montar um palco flutuante, a produção do Amazônia Live buscou dialogar com a paisagem natural e cultural local, valorizando a floresta e outros elementos amazônicos.

A planta aquática, nativa da Bacia Amazônica, guarda uma curiosidade: pode suportar até 50 quilos e alcançar um diâmetro de até 3 metros.

Além da aparência imponente e das características singulares, a vitória-régia também carrega um profundo simbolismo místico entre os povos da floresta.

Segundo o professor Christophe Andrade, historiador especialista em História e Cultura Afro-Indígena Brasileira, a lenda da vitória-régia é uma das mais importantes da região, por transmitir valores ligados à conexão com a natureza, à espiritualidade e à transformação.

A lenda da jovem que virou flor

De acordo com Christophe Andrade, a lenda fala sobre Náia, uma jovem indígena que se encantou por Jaci, a deusa da lua. No desejo de se aproximar da divindade, Náia passava as noites admirando o céu.

Um dia, ao ver o reflexo da lua nas águas de um rio, acreditou que finalmente poderia tocá-la e se jogou. A jovem morreu afogada. Comovida, Jaci transformou a alma de Náia em uma flor aquática: a vitória-régia.

A lenda conta que, desde então, a planta abre as pétalas brancas durante a noite para saudar a lua e as recolhe pela manhã, para descansar.

“Essa história é passada de geração em geração e representa a ligação entre o mundo natural e o espiritual. Ela fala de pureza, sacrifício e da beleza que existe na natureza e nos sentimentos humanos”, explica o historiador.

Para o especialista, a planta é considerada um dos maiores símbolos da Amazônia, presente em manifestações culturais, festas populares, obras de arte e também na memória coletiva da região.

“A vitória-régia é linda, imponente, exótica. Acho que foi escolhida para representar o palco do evento porque simboliza a beleza e a força da Amazônia, além de carregar essa história tão marcante da nossa cultura”, completa Christophe.

Palco flutuante no Rio Guamá

Além de Mariah Carey, o palco flutuante em formato de vitória-régia também vai receber as artistas paraenses Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara. A concepção do espaço é assinada pelo arquiteto e coordenador de cenografia Diego Campos.

O evento presta homenagem à Amazônia e reforça a importância da preservação da maior floresta tropical do planeta.

Segundo Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, organizadora do festival, o show é uma maneira de chamar a atenção do mundo para o que realmente importa: manter a floresta em pé.

“Não é sobre música. É a música em prol da floresta. Trazer uma artista internacional para o coração da Amazônia é uma forma de destacar o que verdadeiramente importa, que é proteger este território vital para o planeta”, afirma.

