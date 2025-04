Vitória tropeça e só empata com Universidad Católica na Sul-Americana

Vitória só empatou com a Universidad Católica na Sul-Americana • Victor Ferreira / EC Vitória

Duelo foi disputado no Barradão.

Vitória e Universidad Católica-EQU empataram em 1 a 1 na noite de quarta-feira (2) no Estádio Barradão, em Salvador, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana 2025.

O jogo começou equilibrado, com poucas chances claras de gol para ambos os lados. No entanto, a segunda etapa trouxe mais emoção. Aos 9 minutos, Azarias Londoño abriu o placar para os equatorianos, aproveitando um erro na saída de bola do Vitória.

A partida ficou ainda mais tensa com a expulsão de Jesus Luis Castillo, da Universidad Católica, aos 18 minutos do segundo tempo. O time da casa buscou o empate e conseguiu aos 31 minutos, quando Matheusinho converteu um pênalti assinalado após revisão do VAR.

Com este resultado, Vitória e Universidad Católica-EQU somam um ponto cada no Grupo B da Sul-Americana. As equipes voltam a campo na próxima rodada buscando sua primeira vitória na competição, que segue com Cerro Largo e Defensa y Justicia como os outros integrantes do grupo.

