Viúva de radialista assassinado morre após acidente de moto no Pará

Foto:Reprodução | De acordo com informações, Tati conduzia sozinha uma motocicleta quando sofreu a queda. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Tati Costa, viúva do radialista, DJ e promotor de eventos Luizinho Costa, faleceu na manhã deste sábado (11), após 4 dias internada em estado grave em decorrência de um acidente de moto ocorrido na última terça-feira (7).

De acordo com informações, Tati conduzia sozinha uma motocicleta quando sofreu a queda. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Ela foi socorrida e levada ao hospital em estado grave, chegou a ser entubada, mas não resistiu e veio a óbito.

A morte de Tati acontece pouco mais de quatro meses após o assassinato de Luizinho Costa, morto a tiros durante uma transmissão ao vivo dentro dos estúdios da rádio onde trabalhava, no centro de Abaetetuba.

Na ocasião, o comunicador foi surpreendido por um homem armado que invadiu o local e efetuou vários disparos. Luizinho não resistiu e morreu ainda no estúdio.

As investigações da Polícia Civil indicam que o crime pode ter sido motivado por concorrência na produção de eventos na região. Dois suspeitos e o provável mandante do crime já foram presos.

LEIA TAMBÉM:

Radialista é executado a tiros dentro de rádio em Abaetetuba (PA)

Radialista morto no Pará: autor do crime atirou três vezes e teve apoio de outro suspeito na fuga, diz polícia

Suspeito de matar radialista ‘Luizinho Costa’ é preso pela PC em Barcarena (PA)

Quem era o radialista morto a tiros durante programa ao vivo no Pará

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/14:10:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...