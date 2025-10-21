Viviane Batidão relata pânico após água invadir lancha e equipe ficar perdida em rio no interior do Pará: ‘Deus tem algo grandioso pra gente’, diz

Viviane Batidão — Foto: Alle Peixoto/Divulgação

Durante a travessia de Curralinho a Abaetetuba, a lancha foi atingida por ondas fortes, a equipe ficou perdida em um trecho isolado do rio e parte dos integrantes não sabia nadar.

A cantora paraense Viviane Batidão e parte de sua equipe viveram momentos de pânico durante uma travessia de lancha no interior do Pará. A embarcação em que estavam foi atingida por uma onda forte, onde encheu de água e precisou encostar às pressas na margem do rio.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (20), quando o grupo ficou perdido em uma área isolada, sem saber nadar e sem sinal de internet, enquanto tentava chegar ao município de Abaetetuba para um show.

Segundo o produtor musical Rodrigo Camarão, a equipe havia saído de Curralinho, onde se apresentaram em um festival, por volta das 15h. Para o destino seguinte, havia duas opções de rota: uma mais longa, que passa por estrada de terra até o município de Cametá e depois segue por lancha, e outra, mais curta, que atravessa uma baía próxima à Vila do Conde.

O grupo escolheu o caminho direto pelo rio, considerado o mais perigoso.

Durante a noite, a viagem foi interrompida por chuva intensa e ventos fortes. As ondas balançaram a lancha, e uma delas invadiu a embarcação, obrigando o condutor a reduzir a velocidade e encostar.

Todos colocaram coletes salva-vidas, mas o desespero tomou conta da equipe pois alguns integrantes não sabiam nadar.

Após alcançarem a margem, o grupo recebeu ajuda de moradores ribeirinhos, que indicaram uma rota alternativa para seguir viagem. No entanto, acabaram se perdendo e ficando presos em um trecho tomado pelo mato.

Só depois de navegar por um longo tempo, conseguiram alcançar uma área com sinal de internet e pedir resgate a um amigo músico que estava em Abaetetuba. Parte dos equipamentos da banda molhou durante o incidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A artista contou o episódio nas redes sociais e agradeceu por terem chegado com segurança.

“Deus provavelmente está nos preparando para algo grandioso. Graças à ele estamos bem”, contou a artista.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/18:42:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...