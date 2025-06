Vizinho mata mulher e enterra corpo no quintal de casa no interior de MT

Foto:Reprodução | Na noite de domingo, 22, um crime foi registrado no bairro residencial Mathias Neves III, em Rondonópolis, a 212 km de Cuiabá. Maria Selma Rocha dos Santos, de 51 anos, foi assassinada e teve o corpo enterrado embaixo de uma caixa d’água, no quintal da casa do suspeito Valdinei Pedroso de Almece, que segue foragido.

O homem acumula mais de 14 passagens criminais.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 19h40, após uma mulher, ex-companheira de Valdinei, relatar que recebeu uma ligação do suspeito.

Durante a chamada, ele fez ameaças e ainda exibiu um vídeo onde Maria Selma aparecia nua e já sem vida sobre uma cama.

A denunciante explicou que manteve relacionamento com Valdinei, mas se separou após sofrer diversas agressões. Ela informou também que conhecia Maria Selma por serem vizinhas.

Em diligências, os policiais foram até a casa da vítima e conversaram com o marido dela.

O homem contou que a esposa havia saído pela manhã, por volta das 8h, para realizar um serviço na casa do proprietário de um bar, no mesmo bairro.

Durante o dia, ele tentou contato com Maria, que chegou a atender as ligações, mas em seguida desligava.

No bar, o proprietário confirmou que Maria esteve no local, mas saiu acompanhada de Valdinei.

A partir daí, a equipe policial seguiu até a residência do suspeito, onde encontraram o imóvel em estado de limpeza excessiva e com forte odor de veneno. Marcas de sangue na parede chamaram a atenção dos militares.

No quintal, os policiais localizaram o corpo de Maria Selma enterrado debaixo da caixa d’água, coberto por uma lona. A vítima estava amordaçada e nua.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

A Polícia Civil segue nas investigações e realiza buscas para localizar Valdinei. A população pode colaborar com informações que ajudem na captura do suspeito, garantindo o anonimato.

Fonte:JB NEWS/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/07:39:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...