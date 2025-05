VOCÊ COMPRARIA? 🤔 – Eleita como “Mulher Fitness Perfeita”, modelo vende suor engarrafado por R$ 1,5 mil

(Foto // Reprodu√ß√£o) – ¬† A modelo brasileira Karol Rosalin foi eleita pela Playboy Austr√°lia como a ‚ÄúMulher Fitness Perfeita‚ÄĚ, segundo crit√©rios definidos por intelig√™ncia artificial. Reconhecida pelo equil√≠brio entre sa√ļde, for√ßa e bem-estar, a paulista impressiona pela rotina intensa e tamb√©m por iniciativas curiosas. Karol revelou que tem vendido seu suor engarrafado por R$ 1,5 mil a unidade ap√≥s sugest√£o de um f√£ ‚ÄĒ mais de 100 unidades j√° foram comercializadas.

‚Äú√Č o p√≥s-treino mais √≠ntimo que posso oferecer‚ÄĚ, disse. Al√©m disso, ela defendeu a cria√ß√£o de uma ‚Äútaxa para maridos‚ÄĚ, para cobrir os custos de sa√ļde e est√©tica das mulheres que se dedicam ao corpo. ‚ÄúNo final, quem mais se beneficia s√£o eles‚ÄĚ, argumentou. Com uma rotina de 2.500 agachamentos por semana, Karol mant√©m um personal trainer exclusivo para os gl√ļteos, com quem investe mais de R$ 20 mil mensais. ‚ÄúNada disso √© sorte, √© dedica√ß√£o total‚ÄĚ, declarou. A modelo, que tamb√©m vende conte√ļdo adulto, diz manter uma alimenta√ß√£o regrada e afirmou achar atraente o chamado ‚Äúdaddy body‚ÄĚ em homens: ‚ÄúEsses corpos transmitem equil√≠brio e autenticidade, algo que valorizamos‚ÄĚ, opinou.

Fonte:PORTAL DM/Jornal Folha do Progresso

