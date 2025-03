Você escova os dentes após as refeições? Cuidado! Veja o horário correto para fazer isso

(Foto: Reprodução) – Veja este e outros erros comuns na hora de escovar os dentes e o que provocam!

Um dos hábitos mais comuns realizados no dia a dia é o ato de escovar os dentes. Porém, poucas pessoas sabem que essa higienização bucal não pode ser feita logo após as refeições. Isso mesmo!

Segundo especialistas, o ideal é deixar passar pelo menos 30 minutos. O cuidado realizado no tempo correto auxilia na equalização do PH da boca, ou seja, a saliva trabalha de forma natural durante esse período a fim de neutralizar os ácidos alterados pelos alimentos e bebidas ingeridos pela pessoa.

Realizar a escovação logo após a refeição não traz nenhum dano sério a quem possui esse costume, mas os ácidos que não foram neutralizados devem se espalhar e, dessa forma, podem provocar a erosão dentária, que consiste na perda do esmalte do dente. Além dessa recomendação, outro cuidado importante na higienização bucal é o uso do fio dental, que evita a formação de cáries e gengivite.

Qual é a forma certa de escovar os dentes?

O ideal é que a escovação dental dure cerca de 2 minutos com movimentos de vai e vem, sendo: 30 segundos para a parte superior direita, 30 segundos para a superior esquerda, 30 segundos para a inferior direita e 30 segundos para a inferior esquerda. Somado a isso, é essencial que a pessoa não coloque muita força para não acabar machucando a gengiva, não esqueça de escovar bem a língua e visite um dentista, no período a cada 6 meses, para realizar a limpeza dentária.

Quais os erros mais comuns no momento da escovação?

Escovar com força

Muitas pessoas acreditam que depositar bastante força no momento da escovação pode deixar “os dentes mais limpos”. Porém isso é um mito, o ato de escovar com muita intensidade pode acabar facilmente danificando os dentes e a gengiva.

Escovar em menos de 2 minutos

Como diz o ditado popular, “a pressa é a inimiga da perfeição”, portanto, uma escovação desenvolvida de forma muito rápida pode não gerar bons resultados. Ao contrário, essa prática pode fazer com que restos de comida sejam armazenados entre os dentes, podendo causar o mau hálito e o aparecimento de tártaros.

Fazer outras atividades enquanto escova

Algumas pessoas possuem o hábito de realizar outras atividades enquanto escovam os dentes, como arrumar algo, andar pela casa ou até mesmo mexer no celular, muitas sem nem perceber. Todos esses gestos são prejudiciais pelo simples fato de que essas pequenas ações podem tirar o foco da escovação. Assim, o recomendado é que se escove os dentes em frente a um espelho, prestando atenção em cada detalhe da região bucal.

Fonte: Vinícius Soares – Portal debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:33:04

