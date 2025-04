Você sabe qual é o nome mais longo do Brasil? Veja se consegue pronunciar

(Foto: Reprodução) – O mais extenso contém 32 letras, sem contar com o sobrenome

Na hora de realizar o registro do nascimento, é comum os pais terem muita liberdade e criatividade ao escolher o nome de seus filhos. No Brasil, o nome mais longo já registrado tem 32 letras, sem contar com o sobrenome, e pertence ao Charlingtonglaevionbeecheknavare dos Anjos Mendonça, mais conhecido como Chaca, que é natural de Macau, no estado do Rio Grande do Norte.

Após escutar o nome completo de Chaca, as pessoas costumam ter curiosidade para saber o significado dele, mas os motivos nunca foram revelados por ele ter sido criado apenas pelo seu pai. Apesar de ser de difícil pronúncia e diferente do padrão brasileiro, Chaca não tem vontade de trocar de nome como lhe é seu direito, porque carrega com muito orgulho essa singularidade desde o seu nascimento.

Mas por ser um nome bastante inusitado, Chaca já teve que passar por muitas situações burocráticas na vida, como por exemplo a adaptação do sistema do CPF no espaço para todas as letras e as dificuldades em arrumar um emprego para poder ajudar a sustentar sua família. No momento, é apenas a sua esposa Érica que mantém a subsistência da casa com o seu trabalho de professora.

