VÔLEI – Em jogo ‘lá e cá’, Brasil vence o Japão e garante vaga na Olímpiada de Paris 2024

Seleção Brasileira Feminina de Vôlei (foto: FIVB/Divulgação) – Brasil venceu o Japão por 3 sets 2 e ficou com a segunda vaga do Grupo B no Pré-Olímpico; Japão irá depender do ranking

Neste domingo (24/9), a Seleção Brasileira conquistou a tão sonhada classificação para Paris 2024. As brasileiras enfrentaram o Japão num confronto direto pelo Grupo B do Pré-Olímpico Feminino de Vôlei e venceu a disputa, ficando com a segunda vaga do grupo – a Turquia ficou com a primeira. Em jogo acirrado, o Brasil venceu por 3 sets a 2.

A Seleção Brasileira abriu o confronto se impondo e mostrando segurança. E o embate foi bom, já que o Japão também se colocou para o jogo. Não à toa, o primeiro set ficou marcado por bons rallys e boas defesas. Ótimo set brasileiro. Não à toa, as brasileiras levaram a melhor e fecharam o set inicial em 25 a 21.

O segundo set foi mais tenso para o Brasil. O Japão dominou bem o início da set, abrindo sete pontos de frente. Aos poucos, as brasileiras encurtaram a diferença. Mas, as anfitriãs voltaram a abrir diferença. Zé Roberto parou o jogo e orientou as jogadoras, que passaram a mostrar confiança e domínio em quadra.

Com uma sequência de pontos brasileiros, a diferença caiu para dois pontos. Aí foi a vez do Japão se preocupar e parar duas vezes seguidas para tentar voltar para o jogo. A partir dali foi ponto a ponto, com as equipes se alternando na frente do placar.

No entanto, apesar da bela reação brasileira, o Japão fechou o set em 25 a 22, com um ace.

O terceiro set começou equilibrado, e assim seguiu até o fim. Brasil e Japão se alternavam na frente do placar. Além dos bons rallys e defesas extraordinárias, ambas as equipes cometeram alguns erros. Inclusive, quase custou o set para as brasileiras.

As japonesas tiveram duas chances de fechar o terceiro set, mas Gabi chamou a responsabilidade e colocou duas bolas no chão para empatar e em seguida reverter o placar. Set point para o Brasil, e Júlia Bergmann, que teve alguns erros de recepção, marcou o último ponto para se redimir e fazer 27 a 25.

O quarto set foi do Japão. As donas da casa dominaram toda a disputa, e com ampla vantagem. Não à toa, fechou o set com 10 pontos de frente: 25 a 15. Um passeio das japonesas.

A disputa foi para o tie-break, o set olímpico para o Brasil. Com Pri Daroit decisiva, o Brasil dominou o Jaapão e abriu vantagem. As donas da casa até tentaram encostar, mas as brasileiras assumiram de vez a frente no placar, fechando o jogo em 15 a 10.

Destaques do jogo

Gabi foi o grande destaque do jogo. Decisiva, a ponta marcou 23 pontos. Pri Daroit também foi importante no confronto, especialmente no último set, sacando bem e decidindo quando exigida. Pelo Japão, Kotona Hayashi e Sarina Koga marcaram 18 pontos cada uma.

