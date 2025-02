Volume na sunga de Cauã Reymond causa reações na web; veja!

O ator chamou atenção na web pelo volume na sunga | Divulgação

Cauã Reymond causa reações na web com sua sunga no trailer de Vale Tudo. Confira as reações e o que esperar do remake da novela icônica!

Atelevisão brasileira já viu muitas novelas icônicas, mas poucas causaram tanto impacto quanto Vale Tudo. A história, que questionava se o Brasil tinha jeito, foi um fenômeno nos anos 80 e agora retorna em uma versão repaginada pela Globo. Desde que a emissora anunciou o remake, os fãs ficaram curiosos para saber como a nova versão da trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères será conduzida por Manuela Dias. Mas, quando a primeira chamada foi ao ar na noite da última segunda-feira (24), um detalhe específico roubou todas as atenções — e ele atende pelo nome de Cauã Reymond.

A aparição relâmpago que parou a internet

Cauã Reymond, que interpretará César Reis, um modelo decadente e parceiro de Maria de Fátima (Bella Campos) em golpes para subir na vida, apareceu por poucos segundos na prévia da novela. O suficiente para provocar um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. O motivo? A sunga usada pelo ator na cena de uma piscina luxuosa no Rio de Janeiro, onde seu personagem conhece a ambiciosa Maria de Fátima.

O “pacote” que virou assunto

Telespectadores mais atentos notaram que a peça de banho evidenciava as partes íntimas do ator, levando o nome de Cauã Reymond aos assuntos mais comentados da internet. No X (antigo Twitter), internautas não economizaram nas reações.

“Minha opinião sobre o trailer de Vale Tudo é: a instituição Cauã Reymond de sunguinha no horário nobre vem sustentando a Globo sistematicamente”, brincou uma usuária. Outro internauta destacou o impacto do trailer de maneira irônica: “A chamada de Vale Tudo rendeu três tipos de comentários: 1- exaltando o talento de Taís Araújo, que chamou mais atenção que Odete Roitman; 2- detonando Bella Campos, muito aquém de Glória Pires; 3- sobre a bunda e volume do Cauã Reymond (a respeito de talento, nada)”.

E os comentários não pararam por aí: “A melhor coisa do trailer: Cauã Reymond rabudo, com a mala pesada e muito gostoso como César Reis”, disse uma fã. Outra telespectadora resumiu a situação com humor: “E quando a mala pesada do Cauã Reymond roubar a cena em Vale Tudo?”.

Entre polêmicas e expectativas

Enquanto o remake de Vale Tudo ainda não estreia, as primeiras impressões já dividem opiniões. O público se mostrou animado com a presença de Taís Araújo, que dará vida à inesquecível Raquel Accioli, mas demonstrou dúvidas sobre Bella Campos no papel que consagrou Glória Pires como Maria de Fátima.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/13:27:15

