Voluntários percorrem rio Xingu de caiaque e retiram duas toneladas de lixo em Altamira

Ação faz parte da 3ª Remada Ecológica Voluntária e reforça conscientização ambiental no sudoeste do Pará.

Na manhã deste sábado (9), o Rio Xingu voltou a ser cenário de mobilização ambiental com a realização da 3ª edição da Remada Ecológica Voluntária, em Altamira, no sudoeste do Pará. O evento reuniu mais de 24 voluntários que, em caiaques, percorreram três quilômetros recolhendo resíduos descartados irregularmente. Ao final, cerca de duas toneladas de lixo foram retiradas das águas.

Durante o trajeto, que teve início no Porto Pepino e seguiu até a Orla do Cais, os participantes recolheram materiais como garrafas PET, sacolas plásticas, pneus e outros itens que afetam o equilíbrio ecológico do rio e colocam em risco a fauna e a flora. Todo o material foi recolhido em sacos plásticos, transportado em voadeiras até a Praia da Orla e encaminhado para o aterro sanitário municipal ou para reciclagem.

A ação é promovida pela Norte Energia, por meio do Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT) da Usina Hidrelétrica Belo Monte, e conta com apoio do Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (Creax) e do Corpo de Bombeiros de Altamira. A Poraquê I — primeira voadeira elétrica da Amazônia — também auxiliou na atividade.

De acordo com a organização, o objetivo é estimular o voluntariado, reforçar a importância da preservação dos rios amazônicos e combater o descarte inadequado de resíduos. Em 2024, a mesma ação retirou mais de quatro toneladas de lixo do Xingu.

O Ibama alerta que uma simples garrafa plástica pode levar até 600 anos para se decompor na natureza. O Xingu, um dos principais afluentes do Amazonas, é essencial para o equilíbrio ambiental da região e sua preservação depende da conscientização e participação da comunidade.

