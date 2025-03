Vovó do crime: 81 anos de vida, quase 60 de malandragem

(Foto: Reprodução) – Se tem alguém que leva a máxima “experiência conta muito” ao pé da letra, esse alguém é Marlene de Paiva Teixeira.

Aos 81 anos, essa senhorinha coleciona uma ficha criminal quase tão extensa quanto sua própria vida adulta. Presa mais uma vez, desta vez por extorsão, a vovó não está para brincadeira: são quase seis décadas de delitos variados, provando que, no mundo do crime, a longevidade também pode ser um trunfo

A detenção ocorreu em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e incluiu também seu filho, Holywaldo Bruno de Paiva Macedo, conforme informações da 23ª Delegacia de Polícia (Méier).

A trajetória criminosa de Marlene começou em 1966, aos 22 anos, quando foi autuada pela extinta Lei de Vadiagem. Desde então, acumulou diversas passagens pela polícia, incluindo acusações de roubo, divulgação de informações confidenciais, associação criminosa, quatro registros por estelionato e três por extorsão. Seus crimes foram registrados não apenas na capital fluminense, em bairros como Tijuca, Ricardo de Albuquerque e Penha, mas também no interior do estado, em municípios como Natividade e Bom Jesus do Itabapoana. Em 1997, Marlene também respondeu por furto em Uberlândia, Minas Gerais.

O caso mais recente envolveu uma vítima de 65 anos, abordada por Marlene e outros comparsas que alegavam estar armados. A vítima foi forçada a entrar em um veículo, teve seus pertences roubados e foi coagida a realizar saques e contratar empréstimos em uma agência bancária. Após o crime, a vítima procurou a 23ª DP e reconheceu Marlene e seu filho por meio de fotografias.

A prisão de Marlene e Holywaldo destaca a persistência da atividade criminosa ao longo de gerações e levanta questões sobre a reincidência e a eficácia das medidas de reabilitação no sistema penal brasileiro.

Fonte: João Paulo Bastos – Ver o fato, extra.globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/15:56:48

