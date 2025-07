Wanderley Andrade faz “show” em hospital e viraliza na web

Vídeo viralizou após ser compartilhado no TikTok | (Foto: Reprodução)

Performance surpresa, que aconteceu nesta quarta-feira, foi acompanhada com animação pelos pacientes e funcionários.

Ocantor paraense Wanderley Andrade virou assunto nas redes sociais na última quarta-feira (16), após protagonizar uma cena inusitada: uma apresentação improvisada na recepção de um hospital em Belém, logo após sair de uma consulta médica.

O momento foi registrado por uma internauta e publicado no TikTok com a legenda: “POV: você foi fazer um exame e o Wanderley Andrade apareceu lá.” No vídeo, o artista canta trechos de sucessos como A Conquista e Morena Sereia, enquanto segura o que parece ser o resultado de um exame. A performance animou pacientes e funcionários, que acompanharam o cantor em coro, transformando o local em um verdadeiro mini show.

A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes. Internautas celebraram o bom humor e a espontaneidade do cantor.

Acidente recente

Ícone do brega, Wanderley Andrade passou por um momento delicado recentemente. Em junho, ele sofreu um acidente de carro na rodovia PA-370, entre Santarém e Uruará, no sudoeste do estado. O veículo em que estava capotou durante uma viagem para Altamira.

O cantor sofreu uma luxação no ombro, enquanto o motorista teve fratura na clavícula. Após o ocorrido, Wanderley usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer pelo apoio:

“Foi terrível. Desculpa a emoção, mas é porque foi complicado. Ver o carro virando, foi tudo muito rápido. Eu estava com o cinto de segurança e quem me livrou foi Deus. […] Estou bem abalado, mas o importante é que a gente está vivo”.

Veja o vídeo:

