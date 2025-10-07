WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de outubro; veja os modelos afetados

Foto:Reprodução | Modelos com sistemas desatualizados perderam suporte e podem ter falhas no envio e recebimento de mensagens

O aplicativo WhatsApp deixou de funcionar em alguns modelos de celulares desde o dia 1º de outubro. A medida afeta aparelhos que utilizam sistemas operacionais considerados antigos e que já não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo app.

Com a mudança, os dispositivos impactados deixam de receber atualizações e podem apresentar problemas no uso do aplicativo, como falhas para enviar ou receber mensagens. Segundo o WhatsApp, a revisão dos aparelhos compatíveis é feita regularmente. O objetivo é melhorar o desempenho do serviço e reforçar a segurança dos usuários.

O WhatsApp passou a exigir, a partir de outubro, o Android 5.1 ou superior e o iOS 15.2 ou superior.

Veja abaixo alguns dos modelos mais conhecidos que foram afetados:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª geração)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)

O que fazer?

Se o seu aparelho está na lista, é importante verificar se há alguma atualização de sistema disponível. Caso não haja, a recomendação é considerar a troca do aparelho por um modelo mais atual, que atenda aos novos requisitos do aplicativo.

O WhatsApp segue como um dos aplicativos mais usados no Brasil. Por isso, manter o app atualizado é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/07:00:00

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

