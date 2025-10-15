WhatsApp lança ferramenta para resumir mensagens com IA primeiro no Brasil

Foto:Reprodução | A ferramenta de resumo de mensagens utiliza uma técnica de processamento privado, que permite à Meta AI (inteligência artificial da empresa) gerar uma resposta sem que a Meta ou o WhatsApp vejam as mensagens dos usuários

O WhatsApp anunciou o lançamento de uma IA que resume conversas automaticamente no app. A tecnologia chega primeiro ao Brasil, em português, antes de ser implementada em outros países e idiomas “em breve”. A disponibilidade do recurso para os usuários brasileiros será gradual.

De acordo com a Meta, conglomerado proprietário do WhatsApp, a ferramenta de resumo de mensagens utiliza uma técnica de processamento privado, que permite à Meta AI (inteligência artificial da empresa) gerar uma resposta sem que a Meta ou o WhatsApp vejam as mensagens dos usuários -os resumos também continuam criptografados.

“Ninguém mais no chat pode ver que você resumiu as mensagens não lidas –isso significa que sua privacidade está protegida o tempo todo”, diz a big tech em comunicado.

Ainda segundo a Meta, nenhuma mensagem é armazenada. “A tecnologia foi construída de maneira aberta e verificada por especialistas.”

O objetivo da ferramenta é para destacar apenas os trechos mais relevantes em uma conversa. “Imagine ser capaz de se atualizar rapidamente sobre uma conversa longa sem ter que ler cada mensagem individualmente”, afirma a peça de divulgação.

COMO ATIVAR RECURSO

Por questões de privacidade, o uso dos recursos de IA que passam pelo processamento privado oferecido pela empresa estão desativados por padrão.

O usuário que quiser ativar o recurso, precisa acessar as configurações de bate-papo.

Também é possível impedir que outros usuários usem inteligência artificial em suas mensagens habilitando a opção “privacidade avançada de conversas”, disponível na configuração de cada conversa.

De acordo com a Meta, todos os recursos de IA no aplicativo de mensagens serão oferecidos de acordo com três pilares:

– Livre escolha: usar o Meta AI no WhatsApp deverá ser sempre opcional

– Transparência: deve-se informar de forma transparência quando os recursos de IA forem utilizados

– Controle do usuário: para a maioria das pessoas, conversas sensíveis requerem segurança adicional, que pode ser acionada com o modo “privacidade avançada de conversas”

